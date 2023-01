Das ist nicht Berlin: So sieht Coworken im „Werkraum“ in der Feldberger Seenlandschaft aus. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Digitaler Wandel in MV Coworking auf dem Land – wie rentabel sind Spaces im Flächenland? Von Hannes Henffler | 28.01.2023, 06:00 Uhr

In dem kleinen Ort Feldberg betreibt die Agentur „ZoneEinz“ von Robert Gardlowski einen Coworking Space. Doch rechnet sich so ein Konzept? Und was tut das Land, um zu unterstützen?