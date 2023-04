Cybersicherheit Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Cyberangriff auf Schiffbauer Lürssen Von dpa | 11.04.2023, 15:54 Uhr

Der Schiffbauer Lürssen ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigte der Sprecher der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bremen am Dienstag auf Anfrage. Der Angriff mit sogenannter Ransomware habe sich bereits an den Ostertagen ereignet. Lürssen habe Schutzmaßnahmen eingeleitet und die Behörden informiert. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht. Zunächst hatte „buten un binnen“ von Radio Bremen berichtet.