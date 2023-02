Schweriner Rathaus Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Sozialwissenschaftler Daniel Trepsdorf Linke-Kandidat für Schweriner OB-Wahl Von dpa | 22.02.2023, 13:14 Uhr

Vier Wochen vor Ablauf der Meldefrist für die Wahl des Oberbürgermeisters in Schwerin hat der vierte Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Für die Linke, die mit Angelika Gramkow bereits von 2008 bis 2016 das Stadtoberhaupt gestellt hatte, wird Daniel Trepsdorf kandidieren. Sein Ziel sei es, der Stadtentwicklung trotz Sparzwangs wieder Impulse zu verleihen. „Schwerin ist zwar hoch verschuldet. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir unsere Zukunftsoptionen verspielen. Das Bild einer schwäbischen Hausfrau passt nicht zu einer Landeshauptstadt“, sagte Trepsdorf am Mittwoch in Schwerin.