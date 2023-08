Bindearbeit Dank für Ernte: Kronenschau im Freilichtmuseum Von dpa | 11.08.2023, 15:47 Uhr Erntekronenschau Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Sieben in liebevoller Bindearbeit entstandene Erntekronen bis zu 1,50 Meter Höhe sind in diesem Jahr im Freilichtmuseum Klockenhagen zu sehen. „Die Erntekrone stand früher für Tradition, kirchlichen Glauben und die Freude an der eingebrachten Ernte“, sagt Fried Krüger vom Freilichtmuseum. Sie sei ein Symbol des Dankes, denn eine gelungene Ernte sei für die Leute existentiell wichtig gewesen.