Darß und Rostock: Aufbruchserie bei Zigarettenautomaten Von dpa | 31.03.2022, 08:02 Uhr

Auf der Halbinsel Darß und in Rostock haben Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten geplündert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird der Gesamtschaden bei den Fällen auf mindestens rund 16.000 Euro geschätzt. Sie ereigneten sich innerhalb weniger Tage in Prerow, Born (Vorpommern-Rügen) und Rostock-Lütten Klein. In Prerow waren zuletzt zwei solcher Automaten aufgebrochen und ausgeräumt worden. Bei dem Vorfall in Rostock war ein solcher Automat aufgesprengt und dann geplündert worden, wobei Trümmerteile noch ein geparktes Auto beschädigten. Die Ermittler prüfen auch, ob es Zusammenhänge zwischen den Fällen gibt.