Wir testen Wingsurfen und Longbard About You Pangea 2023: Dieses Festival ist ein Abenteuerspielplatz Von Katharina Golze | 11.08.2023, 17:59 Uhr Das Festivalgelände auf dem Flugplatz Damgarten bietet viel zum Erleben. Foto: Katharina Golze up-down up-down

Beim About You Pangea können die Festivalbesucher Trendsportarten ausprobieren, Kreatives basteln und zu K.I.Z., Jeremias und Co. tanzen. Reporterin Katharina Golze hat Longboarden und Wingsurfen getestet.