Beitrag zur Erforschung von Infektionskrankheiten Helmholtz-Institut One Health in Greifswald gegründet Von Frank Liebetanz | 27.04.2022, 08:29 Uhr

Mit dem neuen „Helmholtz-Institut One Health“ (HIOH) in Greifswald ist in Mecklenburg-Vorpommern eine Forschungseinrichtung gegründet worden, die weltweit führend in der Zoonose-Forschung sein soll.