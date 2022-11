Integrationsbeauftragte der Landesregierung MV Jana Michael. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Integrationsbeauftragte der Landesregierung MV Das sagt Jana Michael zu den Problemen in Stern Buchholz Von Thomas Volgmann | 25.11.2022, 13:14 Uhr

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz häufen sich Straftaten. Die Polizei musste dieses Jahr bereits zu 90 Soforteinsätzen in die Einrichtung ausrücken. Unsere Redaktion sprach mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung, Jana Michael, über die Probleme.