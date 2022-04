FOTO: Volker Bohlmann Ukraine-Krieg und MV Hier finden Geflüchtete Jobs: Das Stellenportal „mv4you-Ukraine“ startet Von Katharina Golze | 01.04.2022, 13:05 Uhr

Viele ukrainische Geflüchtete leben mittlerweile in MV und wollen in Arbeit kommen. So wollen ein Jobportal und einige Coworking Spaces helfen.