Der Mammut-Prozess gegen die sogenannte Kokain-Bande am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich weiter. Es wurden Verhandlungstermine bis 20. Dezember 2023 neu anberaumt, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Montag sagte. Damit dauert der Prozess schon mehr als zwei Jahre. Hintergrund sind Zweifel der Verteidiger, dass Abhördaten der verschlüsselten Handys ihrer Mandanten, die aus Frankreich zum Bundeskriminalamt kamen, wirklich mit ihren Mandanten zu tun haben. Die Verteidiger kritisierten am Montag vor allem, dass auch bei einem Sondergutachten zum Encrochat-Netz nicht die Rohdaten aus Frankreich vorgelegt wurden.

Französische Behörden verweisen auf Militärgeheimnis

Dies hatten die französischen Behörden, die das verschlüsselte Encrochat-Datennetz 2020 geknackt hatten, mit Verweis auf ein Militärgeheimnis abgelehnt. In dem Prozess müssen sich vier Männer von der Mecklenburgischen Seenplatte und aus Schwerin wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Männer im Alter von 41 bis 61 Jahren stehen seit September 2021 vor Gericht.

Sie sollen im Jahr 2020 bis zu 7,7 Kilogramm Kokain und andere Drogen in präparierten Autos aus den Niederlanden geholt und damit gehandelt haben. Die Angeklagten waren im November 2020 bei einer LKA-Razzia gefasst worden - auch Kokain und große Mengen Bargeld wurden damals beschlagnahmt.

Der Fall hängt mit einer spektakulären Daten-Abfangaktion zusammen, bei der das als abhörsicher geltende Encrochat-Netz geknackt worden war. Ermittler konnten europaweit bisher abhörsichere Handys von mutmaßlich Kriminellen abhören. In diesem Zusammenhang laufen bundesweit Prozesse, wobei andere Gerichte bereits Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt haben.