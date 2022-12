Autofahrt im Winter Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Dauerfrost und Schneeschauer sorgen für Glätte in MV Von dpa | 11.12.2022, 15:39 Uhr

Bei Tagestemperaturen von maximal null Grad ist in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern Dauerfrost angesagt. In vielen Teilen des Landes ist am Sonntag und zu Wochenbeginn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Schneeschauern zu rechnen. Die Niederschlagsmengen seien regional sehr unterschiedlich; lokal seien bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Der Wintereinbruch traf am Sonntagmittag vor allem das Gebiet um Rostock. Nachts sinken die Temperaturen bis zu fünf Grad unter Null und sorgen wegen überfrierender Nässe vielerorts für Glatteisgefahr.