Weil die Friedensfahrt einmal durch Malchow verlief, zeigt das DDR-Museum Malchow 2023 eine Sonderausstellung zur „Tour de France des Ostens“. Leiterin Susanne Reichert ist gespannt, wie die Idee bei den Besuchern ankommt. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Sonderausstellung Friedensfahrt DDR-Museum Malchow widmet sich den „Superstars“ auf zwei Rädern Von Anja Bölck | 23.03.2023, 06:00 Uhr

Die DDR-Museen starten in die Saison. Auch das in Malchow. Weil im Ort mal die Friedensfahrer durchfuhren, will es die „Tour de France des Ostens“ beleuchten. Fast gab es einen Platten.