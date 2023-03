DDR-Museum Malchow Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Geschichte DDR-Museum öffnet und erinnert an Friedensfahrten Von dpa | 30.03.2023, 10:08 Uhr

33 Jahre nach dem Ende der DDR sind Museen, die an diese Zeit erinnern, gefragt. Das ist zu sehen an den Besucherzahlen in Malchow. Nun öffnet das Museum wieder und blickt zurück auf den Start der Friedensfahrten im Osten vor 75 Jahren.