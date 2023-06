Wie viel wert ist ein Abitur ohne verpflichtende Matheprüfung? Diese Frage wird zurzeit in MV diskutiert. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild) up-down up-down Abitur und Mathematik-Prüfung Abi in MV ohne Mathe? Debatte in sozialen Netzwerken zwischen Zustimmung und Kopfschütteln Von Karin Koslik | 20.06.2023, 13:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern gehört zu einer Minderheit von Bundesländern, in denen zur Reifeprüfung verpflichtend auch ein mündlicher oder schriftlicher Test in Mathematik gehört. Darüber, ob sich das ändern soll, ist nicht nur in der Politik ein Disput entbrannt.