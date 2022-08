ARCHIV - Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Sportpolitik Debatte um Sportförderung: Opposition für mehr Geld Von dpa | 10.08.2022, 19:06 Uhr

Die Opposition im Schweriner Landtag unterstützt Forderungen des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern (LSB) nach einer besseren Finanzausstattung durch das Land. „Die rund 263.000 Mitglieder im organisierten Sport in MV erwarten vollkommen zurecht, dass die Sportförderung finanziell sinnvoll ausgestattet wird“, erklärte der CDU-Abgeordnete Harry Glawe am Mittwoch nach einer Sondersitzung des auch für Sport zuständigen Sozialausschusses. Seine Fraktion hatte die Beratung beantragt, nachdem ein Brief an Sportministerin Stefanie Drese (SPD) öffentlich geworden war. Darin beklagte der LSB-Landesvorstand eine unzureichende Förderung und wies auch auf enorme Kostensteigerungen hin. Glawe sprach sich für eine regelmäßige Anhebung der Fördermittel für den Sport aus.