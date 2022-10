CDU-Landtagsabgeordeter Harry Glawe Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Landtag MV Debatte ums Altsein: So gibt Harry Glawe die Rampensau Von Uwe Reißenweber | 06.10.2022, 14:49 Uhr

Rot-Rot will ein landesweites Bündnis gegen Einsamkeit. Was die AfD und was die CDU dazu sagt.