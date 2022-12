Landtagssitzung Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Debatte zum Auftakt der Landtagssitzung erwartet Von dpa | 07.12.2022, 03:03 Uhr

Die Abgeordneten des Schweriner Landtags starten am Mittwoch (10.00 Uhr) in die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr. Zum Auftakt der erneut dreitägigen Beratungen soll auf Antrag der CDU in der Aktuellen Stunde über den politischen Rückhalt für Polizei und Justiz im Land debattiert werden.