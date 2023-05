Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Defekter Werkzeug-Akku löst Carport-Brand aus: Hoher Schaden Von dpa | 30.05.2023, 16:18 Uhr

Ein technischer Defekt beim Laden eines Akkus hat den Carport-Brand verursacht, der am Wochenende rund 100.000 Euro Schaden in Untergöhren bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) zur Folge hatte. Das hat die Untersuchung eines Brandgutachters ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Der Akku gehörte zu einem Bohrwerkzeug und sei in dem sehr großen Carport wieder aufgeladen worden. Das etwa 90 Quadratmeter große scheunenartige Bauwerk war am frühen Samstagmorgen abgebrannt.