Polizei Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbol up-down up-down Migrationspolitik Demo gegen Flüchtlingsheim in Upahl bleibt friedlich Von dpa | 06.07.2023, 21:57 Uhr

Gegen die seit Monaten umstrittene Flüchtlingsunterkunft im 500-Einwohner-Ort Upahl haben rund 130 Menschen erneut in der Kreisstadt Grevesmühlen protestiert. Es sei am Donnerstagabend zwar zu lautstarken Protesten gekommen, gleichwohl sei die Versammlung friedlich geblieben, teilte die Polizei am Donnerstagabend im Anschluss mit. Die Demonstration fand am Rande einer Kreistagssitzung statt, sie sei nicht angemeldet gewesen, hieß es von den Beamten.