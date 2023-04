Kreistag Nordwestmecklenburg Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Demo in Grevesmühlen gegen „rechte Hetze“ Von dpa | 16.04.2023, 08:42 Uhr

Die Kleinstadt Grevesmühlen bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern kommt nicht zur Ruhe: Bei einer Demonstration unter dem Motto „Für Menschlichkeit, Schluss mit rechter Hetze“ kam es am Samstag erneut zu kleineren Scharmützeln zwischen Demoteilnehmern und Menschen aus der rechten Szene, wie die Polizei mitteilte. Beide Seiten seien aber voneinander getrennt geblieben, hieß es. Ein Anwohner zeigte den Demonstranten den Hitlergruß und hat nun ein Strafverfahren am Hals. Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge rund 270 Menschen an der Demonstration.