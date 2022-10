Baby Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Demonstration für Frühchen-Station in Neubrandenburg Von dpa | 05.10.2022, 16:13 Uhr

Knapp 250 Menschen haben am Mittwoch in Neubrandenburg für die Sicherung der Behandlung sehr kleiner Frühgeborener in der Region demonstriert. „In einem Flächenland wie MV müssen andere Kriterien gelten als in Ballungsgebieten wie Hamburg oder Nordrhein-Westfalen“, sagte Stadtpräsident Jan Kuhnert (Linke) mit Blick auf die Entscheidung der AOK Nordost (Berlin), dass es diese Behandlung ab 2023 nicht mehr in Neubrandenburg geben soll, auf der Veranstaltung.