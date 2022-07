In Güstrow soll die Demo stattfinden FOTO: Sieglinde Seidel up-down up-down Linke Gruppen rufen zum Protestmarsch auf Demonstration gegen Nordkreuz in Güstrow Von Thomas Volgmann | 15.07.2022, 14:40 Uhr

Das linke Bündnis „Ihr seid keine Sicherheit“ hat zu einem Protestmarsch in Güstrow aufgerufen. Die Veranstaltung will auf Rechtsextremismus in Bundeswehr und Polizei aufmerksam machen.