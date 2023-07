Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsbedingungen Demonstrationen des Bündnisses „Pflege in Not“ in MV Von dpa | 07.07.2023, 15:37 Uhr

Das Bündnis „Pflege in Not“ hat am Freitagmittag in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege protestiert. Unter dem Titel „Menschenkette(n) als Zeichen der Solidarität zwischen Gesundheitswesen, Wirtschaft und allen BürgerInnen“ hatte das Bündnis eine landesweite Protestaktion angemeldet, wie es auf der Webseite hieß. In insgesamt neun Städten waren Proteste angemeldet, darunter in Rostock, Stralsund, Neubrandenburg und Wismar. Ziel des Protests sei es, in der Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein für die Auswirkungen eines mangelhaften Gesundheits- und Pflegewesens zu erreichen, hieß es weiter.