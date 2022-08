Jeder Schuh trägt ein Stück Kreide ab. Bei 300.000 Besuchern im Jahr hatte der Königsstuhl darum einiges einzustecken. Damit ist jetzt Schluss. Die alte Aussichtsplattform wird für immer geschlossen (Symbolbild). FOTO: Jens Büttner/dpa up-down up-down Aussichtspunkt auf Rügen schließt Königsstuhl – der Countdown läuft Von Anja Bölck | 25.08.2022, 15:34 Uhr

Eigentlich sollte der beliebteste Aussichtspunkt an Rügens Kreideküste schon Anfang des Jahres schließen. Doch weil die Bauarbeiten an der neuen Aussichtsplattform am Königsstuhl knifflig sind, wurde der Termin immer wieder verschoben. Jetzt aber steht der endgültige Zeitpunkt fest.