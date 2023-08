Alltagshelden aus MV Gutshaus-Retter Martin Rösler ackert auf seiner Dauerbaustelle in Alt Kätwin Von Anja Bölck | 06.08.2023, 12:00 Uhr In Alt Kätwin saniert Martin Rösler das Gutshaus und den Park. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down

Der Rostocker Martin Rösler ist ein ganz normaler Mensch. Vater, Angestellter, Handwerker. Na gut: Ein bisschen verrückt ist er schon. Saniert seit Jahren das Gutshaus in Alt Kätwin in der Nähe von Laage. Was hat er sich da ans Bein gebunden?