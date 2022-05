ARCHIV - Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Gesellschaft Deutlich mehr Kinder und Jugendliche in MV Von dpa | 30.05.2022, 17:52 Uhr

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern ist binnen eines Jahrzehnts um fast 14 Prozent gestiegen. Ende 2020 lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 246.258 Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahren im Nordosten - 29.782 mehr als Ende 2010, wie das Amt am Montag in Schwerin mitteilte. Die größte Veränderung mit plus 33 Prozent habe es bei Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gegeben.