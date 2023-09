Gesundheitsministerium Deutlich mehr Rettungseinsätze in MV: Nicht nur Notfälle Von dpa | 08.09.2023, 15:57 Uhr | Update vor 26 Min. Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die Zahl der Rettungseinsätze hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern stark zugenommen. Mit fast 210.000 Einsätzen betrug der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr rund elf Prozent, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages bekanntgab, der am Samstag begangen wird.