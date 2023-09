Katastrophenschutz Deutsch-polnische Brand- und Katastrophenschutzübung Von dpa | 27.09.2023, 06:19 Uhr | Update vor 20 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Bei längeren Trockenphasen gab es in den letzten Jahren zweimal Großbrände auf einem Ex-Truppenübungsplatz in Westmecklenburg. Um für solche Einsätze besser gewappnet zu sein, wird ab Freitag geübt - in Vorpommern.