ARCHIV - Das Deutsche Bahn Logo ist an einem Bahnhof zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Hilfsgüter Deutsche Bahn plant „Getreidebrücke“ aus der Ukraine Von dpa | 20.07.2022, 19:24 Uhr

Mit einer „Getreidebrücke“ will die Deutsche Bahn für den Export bestimmtes Getreide aus der Ukraine unter anderem in die deutschen Häfen Rostock, Hamburg und Brake nahe Bremerhaven bringen. Das für den Transport von Hilfsgütern aufgebaute Netz werde nun „gedreht“ und soll Getreide per Güterzug an die Seehäfen bringen, teilte die Logistiktochter DB Cargo am Mittwoch in Berlin mit. Mehrere Züge pro Woche sollen sich auf den Weg machen. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.