Deutsche Entertainment übernimmt Musikfestivals in MV Von dpa | 18.10.2022, 13:46 Uhr

Der Unterhaltungskonzern Deutsche Entertainment AG (DEAG, Berlin) hat die Mehrheit an den Musikfestivals „Airbeat One“ und „Indian Spirit“ in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Damit baue die DEAG ihre strategischen Geschäftsaktivitäten im Bereich Festivals weiter aus und stärke ihre führende Position im Markt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.