In Rostock wurde 2020 die bundesweit 6000. DHL-Packstation in Betrieb genommen. Mittlerweile sind es über 10.000. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Amazon Locker ziehen nach Deutsche Post DHL plant weitere Packstationen in MV Von Sebastian Lohse | 01.08.2022, 05:15 Uhr

DHL hat kürzlich seine 10.000. Packstation in Deutschland eröffnet. Weitere sollen folgen, auch in MV. Amazon will ebenfalls expandieren.