Elysee heißt das Muli, das Erdmute Scheffler vom Freilichtmuseum Klockenhagen hier präsentiert. Am Pfingstmontag wird es fleißig Getreidesäcke zwischen Mühle und Bäckerei hin und herschleppen. Foto: Fried Krüger up-down up-down Deutscher Mühlentag 2023 Zeit für einen Familienausflug: Diese Windmühlen und Wassermühlen öffnen Pfingstmontag in MV Von Anja Bölck | 26.05.2023, 15:32 Uhr

Es klappert wieder in MV. Am Deutschen Mühlentag lässt sich ein Blick in 22 Wind- und Wassermühlen werfen. Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, viele Leute werden sich auf die Socken machen – und mit kleinen Festen und frischem Kuchen belohnt. Unsere Übersicht.