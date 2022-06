ARCHIV - Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hartl/Vifogra up-down up-down Gewitter Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter im Nordosten Von dpa | 25.06.2022, 14:35 Uhr | Update vor 5 Min.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald eine Warnung vor schweren Gewittern herausgegeben. „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen“, teilte der DWD am Samstag in Potsdam mit. Auch örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.