Nandu-Zählung Foto: Jens B tner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Natur Deutschlands wilden Nandus geht es gut: 144 Tiere gesichtet Von dpa | 18.11.2022, 16:46 Uhr

Wie in der südamerikanischen Pampa: Deutschlands einzige wilde Nandus fühlen sich in der norddeutschen Tiefebene wohl. Sie vermehrten sich so sehr, dass sie seit einigen Jahren gejagt werden dürfen. Inzwischen gilt die Population als stabil.