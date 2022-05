ARCHIV - Fahnen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas Gewerkschaft DGB: Mehr als 6000 Menschen demonstrieren zum 1. Mai Von dpa | 01.05.2022, 13:05 Uhr

Dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zufolge sind am Sonntag insgesamt 6670 Menschen anlässlich des Tags der Arbeit in Hamburg auf die Straße gegangen. „Leider ist die Tarifbindung hierzulande seit zwei Jahrzehnten rückläufig. Diesen Trend gilt es umzukehren mithilfe aller – Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik gleichermaßen“, forderte die DGB-Vorsitzende in Hamburg, Tanja Chawla, auf der Hauptkundgebung in Eimsbüttel. Auch Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich der Kundgebung angeschlossen.