Was sucht der Esel an der Krippe? Die Bibel weiß vom Esel beim Jesuskind nichts Von Holger Kankel | 24.12.2022, 05:00 Uhr

Warum es der Esel gemeinsam mit dem Ochsen an die Weihnachtskrippe geschafft hat, obwohl es so nicht in der Bibel steht, verraten wir in unserer Reportage zum Heiligen Abend.