Landtag Die Linke für weitere Bundeshilfen gegen hohe Energiepreise Von dpa | 13.07.2022, 13:20 Uhr

Die Linke sieht den Bund in der Pflicht, Wirtschaft und Privathaushalte vor den Folgen explodierender Energiepreise zu schützen. „Ein Schutzschirm muss Versorger vor der Pleite und Kunden vor Überschuldung schützen“, forderte am Mittwoch die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Jeannine Rösler. Es reiche nicht, große Gasunternehmen wie Uniper zu stützen. Auch kommunale Stadtwerke oder örtliche Wärmeversorger müssten abgesichert werden, sagte sie. Der Verband kommunaler Unternehmen hatte am Dienstag angesichts der Turbulenzen auf dem Gasmarkt vom Bund einen Schutzschirm für Stadtwerke als Grundversorger gefordert.