Brauchtum Die Narren sind los: Karnevalsauftakt auch in MV Von dpa | 11.11.2022, 13:36 Uhr

Das närrische Treiben hat auch im Nordosten der Bundesrepublik begonnen. Um Punkt 11.11 Uhr feierten zahlreiche Karnevals-Anhänger in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag den Auftakt in die Session 2022/23. Bis zum Aschermittwoch am 22. Februar läuft nun das bunte Programm.