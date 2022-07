ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Schwerin Dieb fliegt mit gestohlener Scheckkarte auf Von dpa | 13.07.2022, 09:32 Uhr

Ein Geldkartendieb ist in Schwerin dadurch aufgeflogen, dass er die gestohlene Bankkarte einer Frau verwendet hat. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag in einer Tankstelle. Einem Angestellten fiel auf, dass der 45-jährige Mann sich beim Bezahlen mehrfach mit dem Eingeben der Geheimnummer vertat. Als er genauer hinsah, bemerkte der Angestellte, dass die Bankkarte einer Frau gehörte. Er rief die Polizei, der Fall flog auf.