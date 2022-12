Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Diebe brechen Bagger auf und plündern Führerstand Von dpa | 05.12.2022, 15:24 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende in Gallin (Ludwigslust-Parchim) zwei Bagger aufgebrochen und Bordcomputer vom Führerstand ausgebaut und gestohlen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die beiden Baufahrzeuge waren in einem Gewerbegebiet an der Autobahn 24 Berlin-Hamburg auf einer Baustelle abgestellt. Die genaue Tatzeit sei unklar. Arbeiter bemerkten die Schäden wohl erst bei Arbeitsbeginn am Montag und erstatteten Anzeige.