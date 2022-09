Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Diebe plündern Motorboot auf der Müritz: 20.000 Euro Schaden Von dpa | 20.09.2022, 14:18 Uhr

Diebe haben ein Motorboot an der Mecklenburgischen Seenplatte geplündert. Ihm wurde der 80 PS starke Außenbordmotor sowie sämtliche elektronischen Bauteile und der Buganker gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das Sportboot wurde am Samstagabend führerlos treibend an einer Halbinsel vor dem Hafen von Röbel gesehen, bevor es in einen Hafen geschleppt wurde. Der Gesamtschaden werde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.