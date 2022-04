Polizei FOTO: Jens Büttner Mecklenburgische Seenplatte Diebe plündern Auto von Pärchen bei Osterausflug Von dpa | 19.04.2022, 18:14 Uhr | Update vor 37 Min.

Unbekannte haben einem Pärchen den Osterausflug bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) gründlich verdorben. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren die Geschädigten am Ostermontag an einem See unterwegs, als sie einen lauten Knall vernahmen. Als sie an ihrem abgestellten Auto auf dem Parkplatz bei Weisdin ankamen, war eine Scheibe zerstört und technische Geräte und andere Wertsachen im Gesamtwert von etwa 8000 Euro gestohlen worden. Laut Polizei wurden unter anderem Gepäckstücke mit Laptop, Buchlesegerät und weiteren technischen Dinge entwendet.