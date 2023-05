Fahrkartenautomat Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Ludwigslust-Parchim Diebe scheitern an Automatensprengung mit Silvesterböllern Von dpa | 04.05.2023, 15:23 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag vergeblich versucht, einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) zu sprengen. „An die im Inneren des Automaten befindliche Geldkassette gelangten die Täter nicht“, teilte die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mit. Der Sachschaden wird demnach auf rund 20.000 Euro geschätzt.