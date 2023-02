Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Autodiebstahl Diebe stehlen Autos mit schlüsselloser Technik in Waren Von dpa | 22.02.2023, 12:04 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Unbekannte innerhalb weniger Tage zwei Fahrzeuge bei demselben Autohaus gestohlen. Es handelt sich um Fahrzeuge mit sogenanntem Keyless-Go-System, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Beide seien in einem Gewerbegebiet in Waren an der Müritz verschwunden. Der letzte Diebstahl war in der Nacht zu Mittwoch festgestellt worden.