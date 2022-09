Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Raub Diebe stehlen E-Kajak und Bootsausrüstung an der Seenplatte Von dpa | 08.09.2022, 07:08 Uhr

Einbrecher haben eine Firma für Bootsausrüstungen und Bootsverleih in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brachen die Täter in der Nacht zu Mittwoch das Lagergebäude der Firma auf. Daraus wurden unter anderem ein Elektro-Paddelboot, mehrere Akkus für E-Boote und E-Kajaks sowie eine größere Anzahl Rettungswesten gestohlen. Der Schaden wurde bisher auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.