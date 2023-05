Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Diebe stehlen große Menge Metallzaun eines Solarparks Von dpa | 10.05.2023, 15:08 Uhr

In Vorpommern haben Unbekannte erneut eine größere Menge Metallzaun gestohlen - diesmal bei einem Solarpark. Dort verschwanden mehr als 100 Meter Stabmattenzaunfelder, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagt. Elektrische Bauteile - wie sonst bei von Dieben attackierten Solarparks - seien diesmal aber nicht verschwunden. Als Tatzeitraum wurde der 28. April bis 8. Mai angegeben. Die rund 40 Zaunfelder wurden an der Rückseite des Parks abmontiert, so dass es zunächst nicht auffiel.