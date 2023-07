Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Diebe stehlen Kabel und Baugeräte für 60.000 Euro Von dpa | 11.07.2023, 16:37 Uhr

Unbekannte haben von Baustellen und Trafostationen in Schwerin und Barth (Vorpommern-Greifswald) eine größere Menge Starkstromkabel, Baumaschinen und Zaunteile im Wert von circa 60.000 Euro gestohlen. Betroffen war unter anderem eine Großbaustelle eines Unternehmens im Schweriner Gewerbegebiet Göhrener Tannen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die insgesamt vier Fälle in Schwerin, wo neben sogenannten Rüttelplatten zum Verdichten auch ein Anhänger verschwand, sollen sich am Wochenende ereignet haben.