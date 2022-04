Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Vorpommern-Rügen Diebe stehlen Pflanzenschutzmittel im Wert von 50.000 Euro Von dpa | 08.04.2022, 05:26 Uhr | Update vor 8 Min.

Unbekannte haben bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Grimmen (Vorpommern-Rügen) große Mengen von Pflanzenschutzmitteln gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Täter brachen in der Nacht eine Lagerhalle auf dem Gelände im Nordosten von Grimmen auf und stahlen mehrere Behälter mit unterschiedlichen Chemikalien für die Feldwirtschaft. Der Einbruch wurde am Morgen bemerkt und angezeigt. Da solche Pflanzenschutzmittel- und Technik-Diebstähle bei Agrarbetrieben häufiger vorkommen, werden die Ermittlungen bei einer Kriminalpolizeiinspektion gebündelt. Solche chemischen Mittel werden traditionell im März bei einer Reihe von Feldkulturen ausgebracht.