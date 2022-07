ARCHIV - Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Ermittlungen Diebe stehlen tonnenweise Saatgetreide an der Seenplatte Von dpa | 05.07.2022, 15:47 Uhr

Einbrecher haben in Neubrandenburg mehrere Tonnen Saatgetreide gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen am Wochenende und wurde am Montag bemerkt und angezeigt. Die Diebe sollen eine Lagerhalle in einem Betrieb im Nordosten der Stadt aufgebrochen und dort mehrere Paletten mit fünf Tonnen Saatgetreide in Boxen entwendet haben. Dabei haben sie vermutlich mindestens ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Der reine Sachschaden wurde bisher mit mehreren Tausend Euro angegeben.