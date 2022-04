Polizistin FOTO: David Inderlied Kleinkrafträder Diebe stehlen wieder DDR-Kultmopeds an der Seenplatte Von dpa | 04.04.2022, 13:17 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte sucht erneut DDR-Kultmoped-Diebe. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, haben die Täter am Wochenende in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft aus Garagen zwei Kleinkrafträder der Marke S 51 entwendet. Die Garagen stehen im Ortsteil Schlicht und wurden in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen. Außerdem wurden mehrere Motorsägen gestohlen.